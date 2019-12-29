2019-12-29T21:06:56+03:00
Происшествия

В Ленобласти 30 и 31 декабря обещают гололедицу и метель

В МЧС предупреждают жителей об опасности
Роман ЛЯЛИН
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Жителям Ленобласти обещают метельЖителям Ленобласти обещают метельФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Ленинградской области в Новый год будет самая настоящая зима. Об ухудшении погоды в 47 регионе сообщают в региональном МЧС.

- 30 декабря в Ленинградской области ожидается метель, сильный снег с дождем, налипание мокрого снега, гололед, порывы ветра до 15-18 м/с. На дорогах гололедица, местами снежный накат, - сообщают в ГУ МЧС по Ленинградской области. - 31 декабря порывы ветра до 15 м/с, осадки. На дорогах гололедица.

Спасатели рекомендуют при ветре поставить машину в гараж, обходить рекламные щиты и дома с неустойчивой кровлей.

- При сильной метели воздержитесь от поездок по городу на своей машине, - добавляют спасатели. - Возможно нарушение энергоснабжения, приготовьтесь к отключению электроэнергии, закройте газовые краны.

В случае ЧП, звоните по номерам: "112" или "101".

ИСТОЧНИК KP.RU

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