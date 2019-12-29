Полиция Петербурга проверила сообщение очевидцев, что один водитель бросил в другого гранату
В Петербурге полицию Фрунзенского района переполошило сообщение очевидцев, что на Дунайском путепроводе водитель «Шкода Октавия» бросил из салона машины гранату. Силовики сразу же прибыли на место происшествия и стали выяснять, что за боеприпас был в руках у мужчины.
- Прибывшими на место сотрудниками полиции ничего найдено не было, каких-либо повреждений не обнаружено, - сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - Установлено, что межу двумя водителями произошел дорожный конфликт, во время которого шофер «Шкода Октавия» бросил на дорогу петарду.
При взрыве гранаты никто не пострадал. Сейчас полиция проводит проверку и выясняет личность хулигана.
ИСТОЧНИК KP.RU