Водитель иномарки на КАД в Петербурге врезался в фонарь и погиб
Вечером 29 декабря на внутренней стороне КАД в Санкт-Петербурге произошла смертельная авария. 30-летний водитель иномарки Шкода на скорости не справился с управлением и влетел в ограждения с водой, после чего отскочил в фонарь.
- В результате ДТП водитель Шкода скончался на месте, - рассказывают в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербурге и Ленинградской области. - По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают точные причины аварии. Информации о том, был ли трезв шофер в момент аварии, нет.
ИСТОЧНИК KP.RU