2019-12-29T23:04:08+03:00
Происшествия

Водитель иномарки на КАД в Петербурге врезался в фонарь и погиб

Полиция проводит проверку
Роман ЛЯЛИН
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Водитель погиб на месте Фото: ГИБДД по СПб и ЛоВодитель погиб на месте Фото: ГИБДД по СПб и Ло
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Вечером 29 декабря на внутренней стороне КАД в Санкт-Петербурге произошла смертельная авария. 30-летний водитель иномарки Шкода на скорости не справился с управлением и влетел в ограждения с водой, после чего отскочил в фонарь.

- В результате ДТП водитель Шкода скончался на месте, - рассказывают в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербурге и Ленинградской области. - По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают точные причины аварии. Информации о том, был ли трезв шофер в момент аварии, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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