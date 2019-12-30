2019-12-30T08:09:35+03:00
Происшествия

Пассажирский автобус Минск-Санкт-Петербург перевернулся под Псковом

По предварительным данным, пострадали 19 человек, в том числе дети
Петр КИБЕР
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19 человек пострадали в аварии с автобусом под Псковом.19 человек пострадали в аварии с автобусом под Псковом.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Серьезное ДТП произошло ночью 30 декабря в Псковской области. Здесь в аварию попал междугородный пассажирский автобус, ехавший из Минска в Санкт-Петербург. Около 2:40 на 269 километре Петербург-Пустошка-Невель, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Автобус опрокинулся.

- По предварительным данным, в автобусе находились 50 человек. Погибших в ДТП нет, количество раненых уточняется, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» (УПРДОР).

В ведомстве заявляют, что состояние дорожного покрытия было нормальным, а сам асфальт - обработан противогололедными реагентами.

Сразу после аварии, на место происшествия прибыли машины скорой помощи, ГИБДД и МЧС.

- В 02:40 30 декабря 2019 года поступило сообщение о ДТП с участием автобуса по адресу: Псковский район, Торошинская волость, вблизи д. Подборовье-1. Для ликвидации ДТП привлекались 4 единицы техники, 16 человек, - сообщает Псковское управление МЧС.

Медики оказали помощь пострадавшим. Изначально сообщалось о восьми раненых, но сейчас их количество увеличилось до 19 человек. Пострадали в ДТП и дети. Точное состояние всех выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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