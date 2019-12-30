Погода на понедельник, 30 декабря, в Петербурге: до +5 градусов и дождь

СЕГОДНЯ 09:32 2019-12-30T09:32:38+03:00

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Утро 30 декабря принесло петербуржцам нежданную радость - за окном было белым-бело. Снег, которого очень не хватало в прошлый Новый год, все же выпал. Но увы, долго он скорее всего не продержится, ведь в город вернулось тепло.

- В понедельник Санкт-Петербург окажется в теплом секторе активного атлантического циклона. Это сделает погоду облачной и ветреной, пройдет мокрый снег, переходящий в дожди, - огорчает горожан метеоролог Михаил Леус, опубликовавший прогноз на своей страничке в «Фейсбуке».

По его словам, воздух прогреется до +5, что на 7-8 градусов выше климатической нормы. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет интенсивно падать и составит 743 мм ртутного столба, что существенно ниже нормы.

Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также сообщает о плюсовой температуре и дождях в понедельник. А на новогоднюю ночь синоптики обещают -3...-5 и, о чудо, снег! Он начнет падать вечером 31 декабря и будет идти 1 января.

ИСТОЧНИК KP.RU