Домушники на BMW X5 вынесли из квартиры на Охте сейф с 10 миллионами рублей

СЕГОДНЯ 10:16 2019-12-30T10:16:21+03:00

Из квартиры на Охте вынесли больше 11 миллионов рублей. Фото: Петр КИБЕР

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Серьезный улов достался неизвестным ворам-домушникам, которые вечером воскресенья влезли в квартиру на Среднеохтинском проспекте. Оттуда, пользуясь отсутствием хозяев, злоумышленники вынесли все ценности на сумму больше 11 миллионов рублей.

- 29 декабря 2019 года в полицию Красногвардейского района поступило сообщение о том, что четверо неизвестных злоумышленников взломали окно в доме 23 корпус 2 по Среднеохтинскому проспекту откуда вытащили сейф, погрузили в автомобиль «БМВ Х5» и скрылись, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Позднее хозяева квартиры подсчитали убытки и сообщили стражам порядка, чего лишились. Так, добычей злодеев стали: сейф с 10 миллионами рублей наличностью и 450 тысяч рублей, лежавшие в женской сумочке, принадлежавшие 28-летней петербурженке.

Также воры прихватили мужские часы стоимостью 400 тысяч рублей, ювелирные изделия на 1 миллион 300 тысяч рублей и травматический пистолет. Владельцем имущества был 25-летний молодой человек.

ИСТОЧНИК KP.RU