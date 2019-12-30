2019-12-30T10:19:15+03:00
Происшествия

На перекрестке Наставников и Ударников насмерть сбили человека

Петербургские автомобилисты заметили, что тело уже накрыто
Лилия КОЗЛОВА
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В Красногвардейском районе Петербурга машина насмерть сбила человекаВ Красногвардейском районе Петербурга машина насмерть сбила человекаФото: СОЦСЕТИ
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Предпоследнее утро перед Новым годом началось не добро. Около 9 часов в понедельник, 30 декабря, в Красногвардейском районе Петербурга произошла серьезная авария. На пересечении проспектов Наставников и Ударников автомобиль сбил человека. Очевидцы рассказывают, что карета скорой помощи на месте, однако врачи уже не торопятся.

- Сбит человек на пересечении Наставников и Ударников. Накрыт чем-то. Скорая уже не торопится, - рассказал об обстановке на месте ДТП петербургский автомобилист.

Горожане в соцсетях отметили, что если человека накрывают, то, к сожалению, это означает, что он уже не жилец. По всей видимости пешеход скончался от полученных травм.

Также свидетели рассказывают, что рядом с местом аварии нет пешеходного перехода. По всей видимости, погибший спешил по делам и решил перебежать дорогу в неположенном месте, что стало роковой ошибкой.

На место ДТП прибыли сотрудники дорожной инспекции, которым предстоит разобраться в причинах и обстоятельствах инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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