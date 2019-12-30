На Новый год петербуржцам пообещали снег и небольшой мороз

СЕГОДНЯ 10:41 2019-12-30T10:41:06+03:00

Если прогноз погоды сбудется, то Новый год петербуржцы встретят со снегом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Если прогноз сбудется, то ночь с 31 декабря на 1 января будет не только волшебной, но и красивой

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На календаре у петербуржцев 30 декабря, а за окном - слякоть. В такие моменты главные мысли у горожан могут быть только о погоде, ведь главный зимний праздник хочется встретить при настоящей зиме со снегом. И он, о чудо скорее всего будет. По прогнозу синоптиков, после потепления в город придет небольшой морозец.

- 31 декабря в Санкт-Петербурге будет облачно. Днем дождь и мокрый снег, вечером снег. Температура воздуха в течение суток +1...+3 градуса, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Но уже с боем курантов петербуржцы почувствуют дуновение северного ветра, который принесет похолодание. На новогоднюю ночь синоптики обещают небольшой снег и -3...-5 градусов, в пригородах даже до -8.

Днем 1 января 2020 года будет 0...-2 и преимущественно без осадков. А тем водителям, которые отважатся сесть за руль, стоит быть очень внимательными, ведь на дорогах образуется гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU