На Новый год петербуржцам пообещали снег и небольшой мороз
На календаре у петербуржцев 30 декабря, а за окном - слякоть. В такие моменты главные мысли у горожан могут быть только о погоде, ведь главный зимний праздник хочется встретить при настоящей зиме со снегом. И он, о чудо скорее всего будет. По прогнозу синоптиков, после потепления в город придет небольшой морозец.
- 31 декабря в Санкт-Петербурге будет облачно. Днем дождь и мокрый снег, вечером снег. Температура воздуха в течение суток +1...+3 градуса, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Но уже с боем курантов петербуржцы почувствуют дуновение северного ветра, который принесет похолодание. На новогоднюю ночь синоптики обещают небольшой снег и -3...-5 градусов, в пригородах даже до -8.
Днем 1 января 2020 года будет 0...-2 и преимущественно без осадков. А тем водителям, которые отважатся сесть за руль, стоит быть очень внимательными, ведь на дорогах образуется гололедица.
ИСТОЧНИК KP.RU