На новогодние и рождественские праздники в Петербурге установят дополнительные туалеты

СЕГОДНЯ 10:46 2019-12-30T10:46:47+03:00

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Уже завтра наступит один из долгожданных дней в году. Петербург уже во всю готов встречать Новый год и Рождество: улицы украшены, а в местах массовых гуляний монтируют сцены для концертов и праздничных мероприятий. Для того, чтобы веселье проходило для горожан и гостей Северной столицы комфортно, в местах, где будет происходить наибольшее количество людей, установят передвижные туалеты.

- Чтобы жители Санкт-Петербурга и гости города не столкнулись с бытовыми неудобствами, в новогодний вечер 31 декабря и ночь на 1 января, на мероприятии «Встреча Нового Года» будут эксплуатироваться 50 передвижных туалетов на Дворцовой площади и Невском проспекте, - сообщили в «Водоканале».

Также уборные появятся в Александровском саду по адресу Адмиралтейский проспекте, дом 5, литера А, и передвижной санитарно-гигиенический комплекс на Дворцовой площади у Салтыковского сквера. Все они будут работать с 22:00 часов 31 декабря до 4:00 часов 1 января.

Также на новогоднюю ночь биотуалеты появятся в Парке культуры и отдыха в Колпино, в Кронштадте: на Якорной площади, у домов 2 и 35, литера А по Советской улице.

В рождественские праздники на два дня 7 и 8 января 30 передвижных туалетов будут установлены на Биржевой площади Васильевского острова.

ИСТОЧНИК KP.RU