2019-12-30T11:17:11+03:00
Авто

Больше 11 тысяч пьяных водителей поймали за год за год в Петербурге и Ленобласти

С наступлением 2020-го ГИБДД вновь выйдет в рейды на поиски нарушителей
Петр КИБЕР
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ГИБДД предупреждает о рейдах "нетрезвый водитель" и поздравляет всех в Новым годом. Фото: УГИБДД по СПб и ЛОГИБДД предупреждает о рейдах "нетрезвый водитель" и поздравляет всех в Новым годом. Фото: УГИБДД по СПб и ЛО
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Пьянство за рулем - самое страшное, что может быть на дороге. Нетрезвые водители устраивают чудовищные ДТП, в которых гибнут сотни и тысячи человек. Увы, но несмотря на это автомобилисты все равно продолжают пить. Только за 2019 год в Петербурге и Ленинградской области были задержаны свыше 11 тысяч нетрезвых водителей.

- В текущем году сотрудниками ДПС в Санкт-Петербурге задержан 7141 водитель, управляющий транспортными средствами в состоянии опьянения, в Ленинградской области – 4197 водителей, - сообщает отел пропаганды УГИБДД.

Но с наступлением нового года борьба с нарушителями не остановится. Уже в ночь с 4 на 5 января и с 24 на 25 января 2020 года сотрудники ГИБДД будут проверять водителей во всех районах Санкт-Петербурга, с 5 на 6 января и с 25 на 26 января 2020 года - Ленинградской области.

Инспектора напоминают, что севшему пьяным за руль грозит штраф в 30 тысяч рублей плюс лишение прав на срок от полутора до двух лет. А при повторном нарушении и уголовная ответственность.

В ГИБДД призывают всех участников движения соблюдать правила и поздравляют с Новым годом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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