2019-12-30T11:24:58+03:00
Происшествия

В Ленобласти задержали подозреваемого в жестоком изнасиловании заведующей Бокситогорской больницы

Молодой человек попался при нападении на другую женщину, которой угрожал убийством
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти задержан подозреваемый в жестоком нападении на женщинВ Ленобласти задержан подозреваемый в жестоком нападении на женщинФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Ленинградской области по подозрению в двух серьезных преступлениях задержан 20-летний житель города Бокситогорск. За дня дня молодой человек напал на двух женщин: одну он изнасиловал и ограбил, вторую избил и угрожал убить. Парень попался в воскресенье, 29 декабря, во время одного из издевательств над жертвой.

- На первую женщину подозреваемый напал в 7:30 часов утра в субботу, 28 декабря. В частом секторе «Крутик», между улицами Труда и Комсомольской подозреваемый схватил 59-летнюю местную жительницу, работающую заведующей в Бокситогорской районной больнице. Парень напал на свою жертву у металлического гаража, изнасиловал ее, а после отобрал тысячу рублей и сбежал, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Второй инцидент произошел около 13:00 в воскресенье, 29 декабря, в городе Кириши у дома 28 по улице Строителей. На этот раз он напал на 51-летнюю женщину, которую избил и угрожал убийством.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела. Молодой человек задержан и проводятся расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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