Четыре комнаты для курения появятся в Пулково

СЕГОДНЯ 12:32 2019-12-30T12:32:19+03:00

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В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении курительных комнат в здания аэропортов. А это означает, что и в Пулково Петербурга снова появятся специальные кабины. Однако когда именно появятся специальные комнаты, руководство воздушной гавани пока сказать не может, так как сначала закон должен вступить в полную силу.

- Как только закон будет опубликован, «Воздушные ворота Северной столицы» проведут изыскания с целью определения мест расположения курительных камер. Места эти должны полностью отвечать требованиям федерального законодательства: по части фильтрационно-вытяжной системы и по требованиям пожарной безопасности, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на Пулково.

Так, известно, что он одной до двух кабин для курения будет размещены в двух стерильных зонах аэропорта: для внутренних и зарубежных рейсов. Получается, что появятся четыре комнаты с непрозрачными стенами, вентилируемые и бесплатные для всех пассажиров.

Напомним, что в Пулково были комнаты для курения с 2009 по 2013 года, пока не был ужесточен закон о курении.

ИСТОЧНИК KP.RU