2019-12-30T13:39:23+03:00
Происшествия

25-летняя девушка погибла в ДТП в Шлиссельбурге

Машина, в которой она ехала пассажиром, скатилась в кювет и перевернулась
Петр КИБЕР
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В Шлиссельбурге 25-летняя девушка погибла в ДТП. Фото: УГИБДД по СПб и ЛОВ Шлиссельбурге 25-летняя девушка погибла в ДТП. Фото: УГИБДД по СПб и ЛО
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Смертельное ДТП произошло в ночь на 30 декабря в Кировском районе Ленинградской области. Около 2:40 в Шлиссельбурге водитель ЗАЗ «Шанс» (аналог «Шевроле Ланос») не справился с управлением и вылетел в кювет.

- В результате ДТП автомобиль опрокинулся. Девушка-пассажир возрастом 25 лет на вид погибла на месте, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что ДТП произошло в районе дома номер 57 по Пролетарской улице в Шлиссельбурге. Автомобиль получил повреждения левой (водительской) стороны и крыши. При этом сам 33-летниймужчина, бывший за рулем, остался жив, а вот его пассажирка скончалась до приезда скорой помощи.

Сейчас личность погибшей устанавливается, инспектора ГИБДД определяют все обстоятельства и причины смертельной аварии.

Напомним, что утром, практически в это же время, под Псковом разбился пассажирский автобус, следовавший из Минска в Петербург. В аварии пострадали около 20 человек, в том числе трое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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