25-летняя девушка погибла в ДТП в Шлиссельбурге
Смертельное ДТП произошло в ночь на 30 декабря в Кировском районе Ленинградской области. Около 2:40 в Шлиссельбурге водитель ЗАЗ «Шанс» (аналог «Шевроле Ланос») не справился с управлением и вылетел в кювет.
- В результате ДТП автомобиль опрокинулся. Девушка-пассажир возрастом 25 лет на вид погибла на месте, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Известно, что ДТП произошло в районе дома номер 57 по Пролетарской улице в Шлиссельбурге. Автомобиль получил повреждения левой (водительской) стороны и крыши. При этом сам 33-летниймужчина, бывший за рулем, остался жив, а вот его пассажирка скончалась до приезда скорой помощи.
Сейчас личность погибшей устанавливается, инспектора ГИБДД определяют все обстоятельства и причины смертельной аварии.
Напомним, что утром, практически в это же время, под Псковом разбился пассажирский автобус, следовавший из Минска в Петербург. В аварии пострадали около 20 человек, в том числе трое детей.
ИСТОЧНИК KP.RU