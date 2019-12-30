В лобовом ДТП в Ленобласти погиб мужчина

СЕГОДНЯ 13:40 2019-12-30T13:40:27+03:00

Водитель Skoda не справился с управлением и вылетел на встречку

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В Волховском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Утром в понедельник, 30 декабря 2019 года, на трассе Волхов – Кисельня лоб в лоб столкнулись две иномарки: Skoda Octavia и Volvo XC90. Обе машины в дребезги. Водитель первого автомобиля скончался от полученных травм на месте происшествия.

- Около 11:45 часов на 2-м километре автодороги Волхов – Кисельня столкнулись Skoda под управлением 51-летнего мужчины и Volvo, за рулем которой находилась 46-летняя женщина, - сообщили в управлении ГИБДД по Ленобласти.

Авария произошла внезапно. Водитель Skoda на мокрой дороге потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где влетел в автомобиль с женщиной за рулем. В итоге мужчина скончался на месте. А вот водителю и пассажиры второй машины повезло позже. 46-летнюю водителя и ее 42-летнюю пассажирку осмотрели врачи и диагностировали легкие травмы.

На данный момент на месте аварии работают сотрудники дорожной инспекции. Они проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU