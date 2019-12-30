2019-12-30T14:19:10+03:00
Общество

В Петербургском ЗакСе назвали основные законы, принятые в 2019 году

Итоги подвел спикер городского парламента
Петр КИБЕР
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В петербургском ЗакСе подвели итоги 2019 года.В петербургском ЗакСе подвели итоги 2019 года.Фото: Тимур ХАНОВ
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2019 год завершается, а это значит, что самое время подводить итоги. В том числе и законодательные. Так, в парламенте Санкт-Петербурга определили, какие законодательные инициативы стали для города главными.

- 2019-й стал годом социального законодательства. Петербургские ветераны, пенсионеры, многодетные матери и другие льготники получили право бесплатного проезда в электричках. Существенно расширены возможности по лекарственному обеспечению граждан, страдающих наиболее тяжелыми и «финансовоемкими» заболеваниями. В том числе перенесших ишемический инсульт и детей, больных хроническим вирусным гепатитом С, - отметил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Парламентом были приняты законы, направленные на поддержку граждан предпенсионного возраста - петербуржцы смогут пользоваться льготами на проезд в общественном транспорте не только в городе, но и в Ленинградской области.

Меры соцподдержки блокадников распространили на всех, кто жил в осажденном Ленинграде хотя бы день.

Не забыта и экология. В список зон зеленых насаждений общего пользования внесены новые территории, которые теперь защищены от застройки.

Для муниципальных предприятий и судостроительных заводов города приняты налоговые льготы. А создание благоприятных условий для инвесторов позволит создать рабочие места для петербуржцев.

И, наконец, городской бюджет на ближайшие три года смело можно назвать «социальным». Только в 2019 году средства, выделяемые на поддержку семьи, материнства и детства, составят 218,6 млрд рублей. Это треть общего объема бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Петербургском ЗакСе назвали основные законы, принятые в 2019 году
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