СЕГОДНЯ 14:56 2019-12-30T14:56:49+03:00

Около 230 километров дорог Петербурга и Ленобласти привели в порядок в 2019 году / Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Дорожные службы Петербурга и Ленинградской области подводят итоги уходящего 2019 года. За 12 месяцев была полностью завершена намеченная программа в рамках которой было введено в эксплуатацию 229,1 километров подведомственных федеральных дорог и множество мостов.

- Под конец года завершен капитальный ремонт трассы А-181 «Скандинавия» и подъезд к пограничному пункту «Светогорск»: заменены водопропускные трубы, укреплены откосы, сделаны тротуары для пешеходов, установлены автобусные павильоны на остановочных пунктах, построены локальные очистные сооружения, переустроены сети связи, электросети, водопровод, теплосети, смонтировано искусственное освещение, уложено новое асфальтобетонное покрытие, смонтировано барьерное и перильное ограждение, нанесена разметка, - сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Также проведен капитальный ремонт на участках федеральных дорог А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в Ломоносовском и А-121 «Сортавала» в Приозерском районах Ленинградской области. На КАД за сезон обновлено 140 километров по внутреннему и внешнему кольцу.

В 2019 году завершены работы по строительству и реконструкции по двум объектам в Ленинградской области: автомобильном путепроводе через пути Октябрьской железной дороги в районе поселка Мга на трассе А-120 длиной 174 м и 20-километровом участке дороги А-121 «Сортавала» на границе Ленинградской области и Республики Карелия.

ИСТОЧНИК KP.RU