2019-12-30T18:23:28+03:00
Общество

Два брата сбежали из приюта к маме перед Новым годом

Мальчишки 12 и 13 лет всю ночь гуляли по городу, а потом пришли в дом, где жили раньше
Петр КИБЕР
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Два воспитанника приюта сбежали под Новый год к маме.Два воспитанника приюта сбежали под Новый год к маме.Фото: СОЦСЕТИ
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Трогательная, простая и одновременно сложная история произошла в предновогоднем Санкт-Петербурге. Так, вечером пятницы из приюта для несовершеннолетних в Невском районе сбежали двое мальчишек 12 и 13 лет. Их искали больше суток и нашли дома у мамы.

- Утром 29 декабря в дежурную часть были доставлены двое воспитанников «Центра Альмус», о пропаже которых было заявлено в 21:00 27 декабря. На момент обнаружения оба находились в доме 6/4 по Искровскому проспекту у своей матери, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Полицейским сами школьники рассказали, что после побега из приюта они долго гуляли, а потом пришли домой к маме. Там и оставались до визита стражей порядка. Известно, что оба подростка неоднократно сбегали из центра для несовершеннолетних.

Отметим, что «Центр Альбус» создан в 1991 году для детей, оставшихся без родительского попечения или попавших в трудную жизненную ситуацию. Сейчас здесь живут и учатся 32 воспитанника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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