2019-12-30T16:17:17+03:00
Общество

В 2019 году в Петербурге было 94 солнечных дня

Самыми пасмурными месяцами в Северной столице выдались ноябрь и декабрь
Лилия КОЗЛОВА
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94 солнечных дня было в 2019 году в Петербурге94 солнечных дня было в 2019 году в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Подводя итоги уходящего 2019 года, можно сказать, что погода в Петербурге выдалась достаточно солнечной. Всего за год в пасмурном городе на Неве, наполненном всеми оттенками серого, было 94 солнечных дня. И это очень даже неплохо, так как в среднем в Северной столице бывает от 31 до 62 солнечных дней в году.

- Самым солнечным месяцем за 2019 год в Петербурге оказался май. В течение 15 дней горожане могли радоваться теплым лучам небесного светила. Следом за ним идет апрель с 13 солнечными днями и июнь – 12 дней, - говорится в отчете сервиса weatherarchive.ru.

А вот меньше всего солнца в городе на Неве было в ноябре и декабре, всего по 2 дня. А также по три дня светило солнце в январе и феврале.

При этом самым теплым месяцем выдался июль – средняя температура в городе держалась на уровне +19,5 градусов. А холоднее всего было в январе – синоптики зафиксировали среднемесячную температуру в -5,6 градусов. Надеемся, что будущий год станет более солнечным и теплым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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