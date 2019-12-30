Краснокнижного орлана спасли из ледяной воды в Ленобласти

СЕГОДНЯ 16:43 2019-12-30T16:43:09+03:00

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В Ленинградской области из Финского залива спасли редкую птицу, которую не часто можно встретить в наших широтах. В воскресенье, 29 декабря, волонтеры из организации «Кошкиспас» получили заявку о том, что в воде недалеко от поселка Лебяжий в Ломоносовском районе тонет орел. Каково же было удивление активистов, когда среди льдов они увидели орлана-белохвоста, птицу, которая занесена в Красную книгу.

- Вынуть птицу, которая не хочет выниматься, демонстрируя свой внушительный хищный клюв и набор 3-х сантиметровых когтей - занятие совсем непростое, - рассказали спасатели.

Активисты смогли снять процесс спасения на видео. На нем видно, как огромная птица, с размахом крыльев не менее 2,5 метров, пытается сопротивляться, показывая свой буйный характер.

После долгих стараний в ледяной воде, уворачиваясь от когтей, волонтерам все же удалось достать птицу, завернув ее в кулек из тента.

- Орлан долго пробыл в ледяной воде, промок насквозь, поэтому мы как можно быстрее постарались доставить его к специалистам "Сирин" - помощь птицам и другим диким животным для осмотра, просушки и отогрева, - поведали о судьбе хищной птицы спасатели.

Орлана-белохвоста спасли из ледяной воды Финского залива .

ИСТОЧНИК KP.RU