«Не отравитесь оливье». Игроки «Зенита» поздравили петербуржцев с Новым годом

СЕГОДНЯ 16:45 2019-12-30T16:45:53+03:00

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Новый год на носу, а значит, что поздравления с грядущим праздником приходят со всех сторон. Не оставили своих поклонников без добрых слов и футболисты «Зенита». На видео, опубликованном клубной пресс-службой в интернете, к петербуржцам обратились капитан команды Бранислав Иванович, вратарь Михаил Кержаков, а также Олег Шатов, Алексей Сутормин, Магомед Оздоев, Сердар Озмун и Александр Ерохин.

- Дорогие наши болельщики, хотим поздравить вас с Новым годом, пожелать счастья, успехов и здоровья. Пусть новый год станет лучше. Хочется пожелать как можно больше позитива. Приходите на наши матчи и поддерживайте нас, - пожелали игроки своим болельщикам.

- И главное, не отравитесь оливье, - неожиданно добавил Михаил Кержаков.

Напомним, что сейчас «Зенит» находится в отпуске из которого он выйдет ближе к концу января. Нынешний год оказался провальным с точки зрения еврокубков - сине-бело-голубые вылетели изо всех турниров, зато в чемпионате России петербуржцы уверенно лидируют и претендуют на очередное чемпионство.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/752618" frameborder="0"></iframe> "Зенит" поздравил болельщиков с Новым годом.

ИСТОЧНИК KP.RU