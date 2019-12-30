«Не отравитесь оливье». Игроки «Зенита» поздравили петербуржцев с Новым годом
Новый год на носу, а значит, что поздравления с грядущим праздником приходят со всех сторон. Не оставили своих поклонников без добрых слов и футболисты «Зенита». На видео, опубликованном клубной пресс-службой в интернете, к петербуржцам обратились капитан команды Бранислав Иванович, вратарь Михаил Кержаков, а также Олег Шатов, Алексей Сутормин, Магомед Оздоев, Сердар Озмун и Александр Ерохин.
- Дорогие наши болельщики, хотим поздравить вас с Новым годом, пожелать счастья, успехов и здоровья. Пусть новый год станет лучше. Хочется пожелать как можно больше позитива. Приходите на наши матчи и поддерживайте нас, - пожелали игроки своим болельщикам.
- И главное, не отравитесь оливье, - неожиданно добавил Михаил Кержаков.
Напомним, что сейчас «Зенит» находится в отпуске из которого он выйдет ближе к концу января. Нынешний год оказался провальным с точки зрения еврокубков - сине-бело-голубые вылетели изо всех турниров, зато в чемпионате России петербуржцы уверенно лидируют и претендуют на очередное чемпионство.
"Зенит" поздравил болельщиков с Новым годом.
ИСТОЧНИК KP.RU