Накануне Нового года Петербург сковали 9-балльные пробки
В предпоследний день перед Новым годом, в понедельник, 30 декабря, дороги Петербурга сковали большие пробки. Горожане в последний момент ринулись покупать подарки, продукты и алкоголь к празднику. Поэтому уже с середины дня по Северной столице не проехать. Больше всего страдает центр.
- На 16:24 часов неожиданно плотное движение сейчас на Лиговском проспекте. Загруженность магистрали из центра — 9 баллов, что на 5 баллов выше обычного. Также 9-балльные заторы с 16:00 часов наблюдаются на Невском проспекте, - говорится в данным сервиса «Яндекс.Пробки».
Также 9 баллов пробка на Литейном и Загородом проспектах. Загруженность магистрали к Литейному мосту на 4 балла выше обычного.
Самая длинная пробка на 14:39 часов в 7 километров была зафиксирована по Каменоостровскому проспекту, Троицкой площади, Троицкому мосту, набережной Лебяжьей канавки, Садовой улице, от улицы Чапыгина до Никольского переулка. Она же оказалась и самой большой за последние семь дней.
ИСТОЧНИК KP.RU