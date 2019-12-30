Накануне Нового года Петербург сковали 9-балльные пробки

СЕГОДНЯ 16:53 2019-12-30T16:53:09+03:00

Серьезные заторы наблюдаются в центре города, а также на выезде в Ленобласть

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В предпоследний день перед Новым годом, в понедельник, 30 декабря, дороги Петербурга сковали большие пробки. Горожане в последний момент ринулись покупать подарки, продукты и алкоголь к празднику. Поэтому уже с середины дня по Северной столице не проехать. Больше всего страдает центр.

- На 16:24 часов неожиданно плотное движение сейчас на Лиговском проспекте. Загруженность магистрали из центра — 9 баллов, что на 5 баллов выше обычного. Также 9-балльные заторы с 16:00 часов наблюдаются на Невском проспекте, - говорится в данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Также 9 баллов пробка на Литейном и Загородом проспектах. Загруженность магистрали к Литейному мосту на 4 балла выше обычного.

Самая длинная пробка на 14:39 часов в 7 километров была зафиксирована по Каменоостровскому проспекту, Троицкой площади, Троицкому мосту, набережной Лебяжьей канавки, Садовой улице, от улицы Чапыгина до Никольского переулка. Она же оказалась и самой большой за последние семь дней.

ИСТОЧНИК KP.RU