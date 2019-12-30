2019-12-30T17:11:30+03:00
Общество

Полигон «Красный Бор» полностью перейдет в федеральную собственность

На его территории хранятся порядка 2 миллионов тонн отходов
Лилия КОЗЛОВА
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Петербург добился полной передачи полигона «Красный Бор» в федеральную собственностьПетербург добился полной передачи полигона «Красный Бор» в федеральную собственностьФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Петербург наконец добился полной передачи полигона «Красный Бор», который является хранилищем для 2 миллионов тонн отходов, в федеральную собственность. В понедельник, 30 декабря, данное распоряжение подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Вопрос о передаче комплекса поднимался с 2010 года, но решился только сейчас.

- Необходимые мероприятия по передаче полигона будут проведены в двухмесячный срок. Передача снимает с Петербурга обязанность финансировать содержание полигона и работы по его ликвидации, снизит нагрузку на бюджет города на миллиарды рублей, - сообщили в Смольном.

Теперь комплекс будет находиться в введение Минприроды России для последующей ликвидации за счет средств федерального проекта «Чистая страна».

Полигон был введен в эксплуатацию ровно 50 лет назад - 30 декабря 1969 года. До 2014 года туда свозились промышленные и химические отходы I-IV классов опасности из разных регионов страны, в том числе и прибалтийских республик СССР. В 2014 году прием отходов был прекращен. С тех пор дирекция полигона обеспечивает безопасное хранение ранее накопленных отходов общей массой около 2 миллионов тонн, работает над обеспечением безопасности объекта, организует природоохранные мероприятия, ведет производственный экологический контроль и мониторинг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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