В Петербурге вынесли приговор врачу, по вине которого умерла пациентка

СЕГОДНЯ 17:48 2019-12-30T17:48:31+03:00

Врача из Петербурга, по вине которого умерла пациентка, осудили на 1,5 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Врача-хирурга из Петербурга, по неосторожности которого умерла пациентка, отправили в тюрьму. В понедельник, 30 декабря, суд вынес приговор медику одной из городских поликлиник.

- Являясь заведующим центра амбулаторной хирургии – врачом-хирургом одной из поликлиник Петербурга на улице Киришская, днем 5 марта 2018 года, оказывал медицинскую помощь 52-летней женщине. Пациентка обратилась в поликлинику с жалобой на острые боли в правом плечевом суставе, шейном отделе позвоночника справа, правом надплечье, - сообщили в следственном комитете Северной столицы.

Во время оказания помощи, врач ввел пациентке анестетик «лидокаин», но не правильно. Препарат попал в кровеносный сосуд. У женщины началась интоксикация и быстрое нарастание концентрации препарата при проведении паравертебральной блокады, выполненной врачом и приведшей к острой сердечно-легочной недостаточности.

Согласно заключения эксперта наступление смерти и отравление лидокаином находятся в прямой причинно-следственной связи.

Врачу назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев, с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU