2019-12-30T18:01:49+03:00
Общество

Факелы на Ростральных колоннах зажгут в честь Нового года и Рождества

Огни осветят Стрелку Васильевского острова в ночь с 31 декабря на 1 января и вечером 7 января
Лилия КОЗЛОВА
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Факелы на Ростральных колоннах зажгут в честь Нового года и РождестваФакелы на Ростральных колоннах зажгут в честь Нового года и РождестваФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Петербург готовится с размахом отметить главные новогодние праздники города. В честь этого зажгутся огни знаменитых Ростральных колонн на Стрелке Васильевского острова. Как сообщили в понедельник, 30 декабря, факелы будут гореть в Новый год и на Рождество.

- Факелы будут гореть в ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года с 23:00 до 03:00 и 7 января с 19:00 до 21:00 часов, - сообщили в «ПетербургГаз».

Ростральные колонны являются уникальным архитектурным сооружением и одним из главных символов Петербурга. Огни на них загораются всего несколько раз в году в честь городских и всероссийских праздников и по особо торжественным случаям.

Газовые факелы на Ростральных колоннах впервые зажглись 23 июня 1957 года, и вот уже более 60 лет городская газовая служба обеспечивает надежное газоснабжение уникального потребителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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