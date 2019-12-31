Пассажиры маршрутки в Невском районе порадовались Снегурочке за рулем
Жители Невского района Петербурга порадовались и умилились Снегурочке за рулем маршрутки №239. Похоже, водитель автобуса решила отработать последние дни в 2019 году с креативом, надев синий блестящий костюм внучки Деда Мороза из сказок.
Пассажиры маршрутки высоко оценили не только внешний вид Снегурочки, но и ее вождение. Фото: vk.com/unreleased_dtp
Атмосферу в общественном транспорте сразу же отметили пассажиры, а один из петербуржцев тайком сфотографировал женщину и опубликовал снимок в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Горожане положительно отозвались не только о внешнем виде, но и о профессиональных качествах водителя.
- Ездил с ней от работы до дома и обратно пару раз. Лучше, чем на премиум-такси, водит плавно и зачетно, без нарушений. Побольше бы таких водителей!
- Я ее знаю, очень общительная и приятная девушка. Я несколько раз чинил ей тормоза на ПАЗике. К сожалению, имя запамятовал.
- Угнала у Деда Мороза сани! Здорово ведь, побольше бы таких радостей!
ИСТОЧНИК KP.RU