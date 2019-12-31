В Гатчине срочно ищут новый дом двум псам, которых грозят застрелить

СЕГОДНЯ 01:25 2019-12-31T01:25:26+03:00

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В Гатчине срочно ищут новых хозяев двум собакам, которые живут в холодном разрушенном сарае возле дороги. Их зовут Гром и Кузя. Проблема в том, что сосед участка грозится застрелить бедных псов, если их хозяин не уберет собак в другое место. Однако, похоже, животных некуда девать, поэтому им ищут новый приют.

Обеспокоенные волонтеры забили тревогу в соцсетях. Фотографии песиков появились в группе «Подслушано Гатчина» во «Вконтакте». Судя по снимкам, они очень рады людям и выбегают из сарая, едва услышав прохожих.

- Грому 4 года, а Кузе 1. Два мальчика срочно ищут теплый дом и доброго хозяина. Посмотрите на них. Может, именно вы спасете собак? Если у вас есть возможность, подарите им новогоднюю сказку, возьмите их в свою семью, - переживают зоозащитники.

Выйти на контакты волонтера и узнать что-либо о собаках можно, перейдя по ссылке во «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU