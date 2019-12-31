2019-12-31T01:50:21+03:00
Дом. Семья

Петербуржцы молятся за выздоровление истощенной лисы, истерзанной чесоточными клещами

По словам волонтеров, состояние лисицы тяжелое, и она собралась умирать [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Зоозащитники стараются поставить на ноги истощенную, травмированную и искусанную клещами лису. Фото: vk.com/veles_spbЗоозащитники стараются поставить на ноги истощенную, травмированную и искусанную клещами лису. Фото: vk.com/veles_spb
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Сотрудники центра помощи диким животным «Велес» борются за жизнь бедной лисицы, находящейся при смерти. По словам волонтеров, она не только травмирована и истощена, но и заражена саркоптозом – кожным заразным заболеванием, вызванным чесоточными клещами. У несчастного животного по всему телу страшная сыпь и зуд с ранами.

К сожалению, зоозащитники из «Велеса» говорят, что лисице совсем плохо и она собралась умирать, настолько сильно у нее ослаблен организм. Конечно, ее просто так не бросят и будут лечить до конца.

Сотрудники "Велеса" рассказывают, что лисичка почти бросила бороться за жизнь. Фото: vk.com/veles_spb

Сотрудники "Велеса" рассказывают, что лисичка почти бросила бороться за жизнь. Фото: vk.com/veles_spb

- Пусть свершится чудо! Боже, дай сил! Будем надеяться, пессимистичным планам лисы не удастся сбыться, - пишет одна из обеспокоенных подписчиц «Велеса» во «Вконтакте».

Напомним, что ранее в центре помощи диким животным скончалась лисица, вышедшая из комы. За ее судьбой на протяжении месяца следили всем миром. После выхода из комы к лисе потихоньку возвращалась чувствительность, но позже ее состояние здоровья резко ухудшилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Петербуржцы молятся за выздоровление истощенной лисы, истерзанной чесоточными клещами
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