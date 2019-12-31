2019-12-31T09:13:02+03:00
Происшествия

Mazda и Mercedes разбились всмятку на Дунайском проспекте в Петербурге

В жуткое ДТП попали шесть человек и маленький ребенок
Лилия КОЗЛОВА
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В жутком ДТП на Дунайском проспекте пострадали женщина и 4-летний ребенокВ жутком ДТП на Дунайском проспекте пострадали женщина и 4-летний ребенокФото: СОЦСЕТИ
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В ночь на 31 декабря в Петербурге произошло жуткое ДТП. Около двух часов после полуночи на Дунайском проспекте у нового путепровода над Пулковским шоссе столкнулись две иномарки: Mazda и Mercedes. В первом автомобиле находилась одна девушка, которую спасателям пришлось буквально вырезать из смятой машины.

- Mazda совершила столкновение с Mercedes. Водитель Mazda 30-летняя девушка, ее увезли в реанимацию в состоянии средней тяжести. В Mercedes находились пять человек и маленький ребенок, - рассказали в соцсети очевидцы произошедшего.

По данным управления ГИБДД, ребенок, мальчик четырех лет, тоже получил травмы средней тяжести.

Свидетели рассказывают, что в момент аварии, дорога была пустая. Однако ДТП могло произойти по причине гололеда, который образовался ночью на городком асфальте.

На данный момент инспекторы дорожной полиции проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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