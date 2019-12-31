Деды Морозы на водных мотоциклах прокатились по Фонтанке в Петербурге

СЕГОДНЯ 09:56 2019-12-31T09:56:29+03:00

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Зима в Петербурге выдалась очень теплой: снега нет, реки и каналы не замерзают, снеговиков лепить не из чего. Из-за этого новогоднее настроение появилось далеко не у всех. Однако горожане не теряют надежды и пытаются создать настроение праздника своими силами. Накануне Нового года, 30 декабря, Деды Морозы устроили яркий заезд по рекам в центре Северной столицы.

- Деды Морозы рассекают воду Фонтанки. Шло 30 декабря, - рассказали очевидцы в социальной сети.

Петербуржцы, ставшие свидетелями такого заезда, сняли его на видео. На нем двое эктремалов в красных костюмах разъезжают по Фонтанке на водных мотоциклах, создавая волны и высокие брызги.

Несмотря на отсутствие снега, такое зрелище порадовало горожан. Многие даже чуть-чуть позавидовали таким водным Дедам Морозам, отметив, что сами тоже не прочь покататься по центру Петербурга, рассекая волны.

Деды Морозы прокатились по реке Фонтанке в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU