2019-12-31T11:54:44+03:00
Общество

В новогоднюю ночь 2020 в Петербурге будут работать 6 трамвайных и 5 троллейбусных маршрутов

Общественный транспорт будет курсировать с полуночи и до шести часов утра
Лилия КОЗЛОВА
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В новогоднюю ночь 2020 в Петербурге будут курсировать трамваи и троллейбусыВ новогоднюю ночь 2020 в Петербурге будут курсировать трамваи и троллейбусыФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Считанные часы остались до встречи Нового года 2020. Многие жители и гости Петербурга отправятся встречать новое десятилетие в центр города или в гости. Для того, чтобы передвигаться было удобно даже после полуночи, в Северной столице с 31 декабря на 1 января будет работать ночной транспорт.

- Ночные трамваи и троллейбусы встретят пассажиров в первый день нового года. Будет организована работа 1 января на ряде маршрутов в разных частях города. После полуночи и до шести утра по Северной столице будут курсировать 6 маршрутов трамваев и 5 маршрутов троллейбусов, - сообщили в «Горэлектротранс».

Так, в новогоднюю ночь в Петербурге будут работать следующие маршруты:

Трамваи:

№16 («Площадь Стачек – Карбюраторный завод»);

№27 («Рыбацкое – Река Оккервиль»);

№43 («Станция метро “Купчино” – Московские ворота»);

№55 («Придорожная аллея – Улица Шаврова»);

№60 («ЛЭМЗ – Завод “Северная верфь”»);

№100 («Ж/д станция Ручьи – Придорожная аллея»).

Троллейбусы:

№2 («Улица Шаврова – Глухарская улица»);

№13 («Придорожная аллея – Светлановский проспект»);

№14 («Река Оккервиль – Площадь Александра Невского»);

№31 («Северный проспект – Проспект Добролюбова»);

№37 («Улица Пионерстроя – Проспект Ветеранов»).

Интервал движения с 00:00 до 06:00 составит 30 минут. После 6 часов утра маршрут будет работать по стандартному дневному расписанию.

Также в новогоднюю ночь в Петербурге будут работать автобусы и метро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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