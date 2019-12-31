В новогоднюю ночь 2020 в Петербурге будут работать 6 трамвайных и 5 троллейбусных маршрутов
Считанные часы остались до встречи Нового года 2020. Многие жители и гости Петербурга отправятся встречать новое десятилетие в центр города или в гости. Для того, чтобы передвигаться было удобно даже после полуночи, в Северной столице с 31 декабря на 1 января будет работать ночной транспорт.
- Ночные трамваи и троллейбусы встретят пассажиров в первый день нового года. Будет организована работа 1 января на ряде маршрутов в разных частях города. После полуночи и до шести утра по Северной столице будут курсировать 6 маршрутов трамваев и 5 маршрутов троллейбусов, - сообщили в «Горэлектротранс».
Так, в новогоднюю ночь в Петербурге будут работать следующие маршруты:
Трамваи:
№16 («Площадь Стачек – Карбюраторный завод»);
№27 («Рыбацкое – Река Оккервиль»);
№43 («Станция метро “Купчино” – Московские ворота»);
№55 («Придорожная аллея – Улица Шаврова»);
№60 («ЛЭМЗ – Завод “Северная верфь”»);
№100 («Ж/д станция Ручьи – Придорожная аллея»).
Троллейбусы:
№2 («Улица Шаврова – Глухарская улица»);
№13 («Придорожная аллея – Светлановский проспект»);
№14 («Река Оккервиль – Площадь Александра Невского»);
№31 («Северный проспект – Проспект Добролюбова»);
№37 («Улица Пионерстроя – Проспект Ветеранов»).
Интервал движения с 00:00 до 06:00 составит 30 минут. После 6 часов утра маршрут будет работать по стандартному дневному расписанию.
Также в новогоднюю ночь в Петербурге будут работать автобусы и метро.
ИСТОЧНИК KP.RU