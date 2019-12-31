Петербуржцам напомнили о правилах газовой безопасности на Новый год

СЕГОДНЯ 12:09 2019-12-31T12:09:20+03:00

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Впереди длинные выходные, многие жители Петербурга отправляются загород или вообще уезжают в путешествие. Для того, чтобы праздники прошли спокойно и без происшествий, необходимо заранее подумать о безопасности. Петербуржцам напомнили о правилах, которые важно соблюдать, если дома у вас проведен газ.

- Перед отъездом на отдых необходимо закрывать краны на газовых приборах и перед ними. Соблюдение этого простого правила позволит исключить дополнительные неудобства - не только у себя, но и в остальных квартирах. Важно понимать, что просто открыть кран на стояке снова и вернуть газоснабжение нельзя. Требуется контрольная опрессовка газопровода, которая позволяет определить, герметична ли сеть, и перекрыты ли краны на всех газовых приборах, - напомнили в «ПетербургГаз».

Особое внимание на это следует обратить жителям домов, оснащенных газовыми колонками: необеспечение жильцами доступа в квартиры может затянуть сроки не только пуска газа, но и, как следствие, восстановления горячего водоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU