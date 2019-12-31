2019-12-31T12:41:28+03:00
Дом. Семья

Нерпенок Крошик поздравил петербуржцев с Новым годом 2020

Главный тюлень Северной столицы пожелал горожанам чистой воды и теплой заботы близких
Лилия КОЗЛОВА
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Крошик поздравил жителей Петербурга в Новым годом 2020Крошик поздравил жителей Петербурга в Новым годом 2020Фото: СОЦСЕТИ
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Новый год 2020 уже почти на пороге, поэтому самый знаменитый в Петербурге нерпа Крошик поздравил жителей города с наступающим праздником. Во вторник, 31 декабря, серый красавец и его заботливые ученые-зоологи пожелали петербуржцам всего самого наилучшего в будущем году.

- 2019 год стал для Центра изучения и сохранения морских млекопитающих знаковым: 5 сентября Центр отметил 5-летие своей работы. Только за сезон 2019 года было спасено 5 серых тюленей, одна ладожская нерпа и редчайшая в нашем регионе балтийская нерпа, - рассказали ученые и сотрудники «Водоканала».

Накануне Нового года Фонд друзей балтийской нерпы и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» благодарят всех, кто поддерживает работу по сохранению редких обитателей Балтики и Ладоги.

Ученые-зоологи Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская передали от Крошика поздравление с Новым годом. Он желает всем, чтобы рядом с вами были заботливые и верные друзья. А также – чистой воды и теплой заботы близких в холодные зимние дни. Крошик уверен, что знает ответ на вопрос, зачем люди спасают нерп, – чтобы мир стал добрее!

ИСТОЧНИК KP.RU

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