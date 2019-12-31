Перед Новым годом 2020 Петербург сковали пробки
Всего несколько часов осталось до самой заветной ночи – Нового года. Накануне праздника 31 декабря некоторые жители Петербурга мечутся по магазинам, докупая подарки, наряды и продукты к столу. Как и ожидалось, в некоторых районах города образовались пробки.
- Наиболее загруженная магистраль утром 31 декабря в Петербурге оказалась Московское шоссе. Наблюдаются пробки в 4 балла в обе стороны, - говорится в отчете сервиса «Яндекс.Пробки».
Также утром на Краснопутиловской улице пробка в 1,3 километра продержалась 1 час. Порядка 40 минут автомобилисты простояли на Гончарной и Полтавской от Лиговского до Невского проспекта.
Однако в некоторых районах города оказалось на удивление пусто. Например, обычно Витебский проспект стоит в 6-балльных пробках, а утром 31 декабря было совершенно свободна. Такая же ситуация наблюдается на Кубинской улице, Митрофаньевском шоссе и Пискаревском проспекте.
ИСТОЧНИК KP.RU