2019-12-31T14:30:48+03:00
Общество

Перед Новым годом 2020 Петербург сковали пробки

В последние часы перед праздничной ночью горожане докупают подарки и еду к столу
Лилия КОЗЛОВА
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Накануне Нового года в Петербурге образовались пробкиНакануне Нового года в Петербурге образовались пробкиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Всего несколько часов осталось до самой заветной ночи – Нового года. Накануне праздника 31 декабря некоторые жители Петербурга мечутся по магазинам, докупая подарки, наряды и продукты к столу. Как и ожидалось, в некоторых районах города образовались пробки.

- Наиболее загруженная магистраль утром 31 декабря в Петербурге оказалась Московское шоссе. Наблюдаются пробки в 4 балла в обе стороны, - говорится в отчете сервиса «Яндекс.Пробки».

Также утром на Краснопутиловской улице пробка в 1,3 километра продержалась 1 час. Порядка 40 минут автомобилисты простояли на Гончарной и Полтавской от Лиговского до Невского проспекта.

Однако в некоторых районах города оказалось на удивление пусто. Например, обычно Витебский проспект стоит в 6-балльных пробках, а утром 31 декабря было совершенно свободна. Такая же ситуация наблюдается на Кубинской улице, Митрофаньевском шоссе и Пискаревском проспекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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