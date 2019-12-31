2019-12-31T15:24:24+03:00
Происшествия

Rolls Royce влетел в столб у Васильевского острова в Петербурге

Автомобиль повредил только знак и перекрыл одну полосу движения под мостом Бетанкура [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Rolls Royce снес столб в Петербурге 31 декабря у Васильевского островаRolls Royce снес столб в Петербурге 31 декабря у Васильевского островаФото: принтскрин видео.
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Жители Петербурга во всю несутся отмечать Новый год. Днем во вторник, 31 декабря, один автомобилист на элитном Rolls Royce настолько спешил, что не уступил дорожному столбу, который оказался на его пути. Дорогой автомобиль на скорости влетел в столб, да так, что снес его с законного места.

- Rolls Royce под мостом Бетанкура сломал знак, не вписавшись в поворот. Повреждений вроде бы не видно, но их там на миллион, - отметил автомобилист, ставший свидетелем произошедшего.

Горожане отметили, что такая авария – хороший новогодний подарок для страховой компании, потому что починка такого элитного автомобиля влетит в копеечку.

Что именно стало причиной этого нелепого ДТП, установят сотрудники дорожной инспекции. Сам водитель Rolls Royce отделался легким испугом и серьезными нервами.

Rolls Royce снес столб в Петербурге 31 декабря .

ИСТОЧНИК KP.RU

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