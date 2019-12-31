2019-12-31T16:13:18+03:00
Происшествия

В Петербурге избили и ограбили артиста балета

Работник искусства попал в больницу с серьезными травмами лица
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге неизвестные избили и ограбили артиста балета Театра музыкальной комедииВ Петербурге неизвестные избили и ограбили артиста балета Театра музыкальной комедииФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Накануне Нового года артист балета в Петербурге будет вынужден отметить работу в своих спектаклях из-за жесткого нападения. В ночь на понедельник, 30 декабря, сотрудник балета Театра музыкальной комедии Кирилл Усанов попал в больницу после того, как его избили на улице двое мужчин.

- Около 00:30 часов 30 декабря у дома 8, корпус Б по улице Кржижановского двое мужчин стали цепляться к артисту и затеяли с ним драку. Усанов попытался бежать, однако не смог, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Мужчины избили артиста и отобрали у него мобильный телефон, после чего скрылись.

На карете скорой помощи артист был доставлен в Александровскую больницу. Там у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, гематомы лица, а также ушибы рук и ног. Кирилл Усанов находится в состоянии средней тяжести.

Пострадавший описал полицейским напавших на него. По факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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