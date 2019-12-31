Центр Петербурга накануне Нового года помыли грязью

СЕГОДНЯ 17:32 2019-12-31T17:32:37+03:00

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В Петербурге уже начали отмечать Новый год. Впопыхах 31 декабря жители города готовят салаты, глядят платья, покупают последние подарки, а дорожники приводят в порядок улицы города. Один из низ так спешил убрать центр Северной столицы, что немного перепутал воду, которой нужно омывать дорогу и вылил на асфальт несколько литров грязи.

- Новогодняя мойка Лиговского проспекта, - заметили петербуржцы и опубликовали в сети видео.

На кадрах видно, как по улице едет специальная повымочная машина. Однако из нее выливается совсем не кристально чистая вода, а черная жижа, больше похожая на ту, что можно собрать на какой-нибудь обочине у леса.

- Похоже на бегемотика, который какает, - пошутили горожане.

Другие пожалели машинку и отметили, что конфуз может случиться с каждым.

- Действительно, нечего ездить по городу в Новый год. Сидите дома и празднуйте. Все правильное он сделал, - отметил горожанин.

Центр Петербурга помыли грязью .

ИСТОЧНИК KP.RU