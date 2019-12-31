Сильный ветер поднимется в новогоднюю ночь 2020 в Ленобласти

СЕГОДНЯ 17:55 2019-12-31T18:01:44+03:00

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Новый год 2020 в Петербурге и Ленинградской области пройдет без снега. Накануне только в некоторых районах выпадают снежинки с дождем. Однако в праздничную ночь тем, кто собирается отмечать за городом, следует быть осторожнее. МЧС предупредило о сильном ветре и гололедице на дорогах.

- 1 января в Ленинградской области местами ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. На дорогах будет гололедица. Будьте внимательны и осторожны, - сообщили в министерстве.

Ураганный ветер продержится первые несколько дней января. Так, новый 2020 год начнется с не очень дружелюбной погоды. С каждый днем ветер будет усиливаться: 2 января ожидаются порывы до 18 метров в секунду, а 3 января до 20 метров.

В саму новогоднюю ночь в области температура воздуха опустится до минус 2-7 градусов, а 1 января ожидается плюс 2-3 градуса и мокрый снег, в западных районах – дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU