МЧС назвали безопасные площадки для запуска фейерверков и салютов в Петербурге

СЕГОДНЯ 18:19 2019-12-31T18:19:05+03:00

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В Новый год всем хочется яркого праздника, красочных залпов фейерверков в ночном небе и веселья. И это не сложно сделать с помощью салютов. Однако, чтобы праздник был не испорчен внезапным ЧП, специально для встречи 2020 года МЧС подготовило в Петербурге специальные, безопасные площадки для запуска фейерверков и салютов.

Перечень площадок, подготовленных для безопасного запуска фейерверков:

1. Парк Авиаторов (Новоизмайловский проспект, дом 11)

2. Пулковский парк (Парк Городов Героев (Московское ш., дом 1)

3. Парк «Малиновка» (пр. Косыгина)

4. Сквер (между ул. Бухарестской и Загребским бульваром)

5. Парк Интернационалистов (пересечение ул. Бухарестской и пр. Славы)

6. Парк Строителей (между домами 14 и 20 по Искровскому пр.)

7. Аллея Славы Пожарных (Прибрежная ул. д. 9)

8. Сквер между домами (п. Стрельна, Санкт-Петербургское шосссе, д. 67-69)

9. Площадка между домами (г. Петергоф ул. Чебышевская, 7 к.1 - 9)

10. Внутридворовая площадка (г. Петергоф, Ропшинское шоссе д.3 к.9)

11. Площадь у фонтана (г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 32-36)

12. Центральная аллея (Батарейная дорога) Приморского парка Победы (площадь у фонтана)

13. Парк «Озеро Долгое» Приморского района, Санкт-Петербурга

14. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Магазейная, д. 42

15. Санкт-Петербург, г. Павловск, Песчаный пер., д. 11/16

16. Земельный участок, ограниченный Цитадельским шоссе, ул. Литке и зданием ФОК (ул. Литке, д.10)

17. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Банковская площадь

18. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, площадь Свободы, д. 1

19. Парк Декабристов (Санкт-петербург, В.О.)

20. Площадка у гостиницы «Парк Инн Прибалтийская» (со стороны залива) (Санкт-петербург, В.О., ул. Кораблестроителей, д. 14)

21. Южно-Приморский парк, площадка у фонтанного комплекса (в 70 м от Петергофского шоссе и 160 м от улицы Доблести)

22. Парк 300-летия образования Красного Села (ул. Освобождения, напротив д. 25)

23. Санкт-Петербург, Суздальский пр., д.3, к.1

Также спасатели напоминают, что использовать фейерверки нужно только с соблюдением техники безопасности и прочитав внимательно инструкцию. Так, нельзя приближаться к зажженной петарде ближе, чем на 5-10 метров, не наклоняться над ней, пытаться зажечь еще раз, если она не сработала, а также давать в руки детям.

ИСТОЧНИК KP.RU