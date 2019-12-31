2019-12-31T18:19:05+03:00
Общество

МЧС назвали безопасные площадки для запуска фейерверков и салютов в Петербурге

Перед использованием петард необходимо внимательно изучить инструкцию
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге опубликовали список мест для безопасного запуска фейерверков и салютовВ Петербурге опубликовали список мест для безопасного запуска фейерверков и салютовФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Новый год всем хочется яркого праздника, красочных залпов фейерверков в ночном небе и веселья. И это не сложно сделать с помощью салютов. Однако, чтобы праздник был не испорчен внезапным ЧП, специально для встречи 2020 года МЧС подготовило в Петербурге специальные, безопасные площадки для запуска фейерверков и салютов.

Перечень площадок, подготовленных для безопасного запуска фейерверков:

1. Парк Авиаторов (Новоизмайловский проспект, дом 11)

2. Пулковский парк (Парк Городов Героев (Московское ш., дом 1)

3. Парк «Малиновка» (пр. Косыгина)

4. Сквер (между ул. Бухарестской и Загребским бульваром)

5. Парк Интернационалистов (пересечение ул. Бухарестской и пр. Славы)

6. Парк Строителей (между домами 14 и 20 по Искровскому пр.)

7. Аллея Славы Пожарных (Прибрежная ул. д. 9)

8. Сквер между домами (п. Стрельна, Санкт-Петербургское шосссе, д. 67-69)

9. Площадка между домами (г. Петергоф ул. Чебышевская, 7 к.1 - 9)

10. Внутридворовая площадка (г. Петергоф, Ропшинское шоссе д.3 к.9)

11. Площадь у фонтана (г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 32-36)

12. Центральная аллея (Батарейная дорога) Приморского парка Победы (площадь у фонтана)

13. Парк «Озеро Долгое» Приморского района, Санкт-Петербурга

14. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Магазейная, д. 42

15. Санкт-Петербург, г. Павловск, Песчаный пер., д. 11/16

16. Земельный участок, ограниченный Цитадельским шоссе, ул. Литке и зданием ФОК (ул. Литке, д.10)

17. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Банковская площадь

18. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, площадь Свободы, д. 1

19. Парк Декабристов (Санкт-петербург, В.О.)

20. Площадка у гостиницы «Парк Инн Прибалтийская» (со стороны залива) (Санкт-петербург, В.О., ул. Кораблестроителей, д. 14)

21. Южно-Приморский парк, площадка у фонтанного комплекса (в 70 м от Петергофского шоссе и 160 м от улицы Доблести)

22. Парк 300-летия образования Красного Села (ул. Освобождения, напротив д. 25)

23. Санкт-Петербург, Суздальский пр., д.3, к.1

Также спасатели напоминают, что использовать фейерверки нужно только с соблюдением техники безопасности и прочитав внимательно инструкцию. Так, нельзя приближаться к зажженной петарде ближе, чем на 5-10 метров, не наклоняться над ней, пытаться зажечь еще раз, если она не сработала, а также давать в руки детям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС назвали безопасные площадки для запуска фейерверков и салютов в Петербурге
Сильный ветер поднимется в новогоднюю ночь 2020 в Ленобласти
Центр Петербурга накануне Нового года помыли грязью
В Петербурге избили и ограбили артиста балета
Два Деда Мороза похитили человека в районе Парнас в Петербурге
Rolls Royce влетел в столб у Васильевского острова в Петербурге
Перед Новым годом 2020 Петербург сковали пробки
Перед Новым годом открылось движение по набережной Карповки в Петербурге
Нерпенок Крошик поздравил петербуржцев с Новым годом 2020
Петербуржцам напомнили о правилах газовой безопасности на Новый год
В новогоднюю ночь 2020 в Петербурге будут работать 6 трамвайных и 5 троллейбусных маршрутов
Испугавшись собаку, петербуржец напал с ножом на ее хозяйку
Деды Морозы на водных мотоциклах прокатились по Фонтанке в Петербурге
Mazda и Mercedes разбились всмятку на Дунайском проспекте в Петербурге
Петербуржцы молятся за выздоровление истощенной лисы, истерзанной чесоточными клещами
В Гатчине срочно ищут новый дом двум псам, которых грозят застрелить
Пассажиры маршрутки в Невском районе порадовались Снегурочке за рулем
Полиция перекрыла дороги у Московского вокзала из-за подозрительного пакета
Петербург посетили больше 60 тысяч туристов с помощью электронных виз
«Горэлектротранс» просит помочь найти бесследно исчезнувшую машинистку трамвая
Горе-отец на «Митсубиси» отправил 7-летнего сына в больницу, столкнувшись с трамваем на проспекте Культуры
В Ленобласти спасли двух котов, провалившихся в 14-метровый заброшенный колодец
Эксперты посетовали, что Кронштадтские форты нуждаются в серьезной реставрации
В Петербурге работники закрывшейся сети магазинов Spar штурмуют офис начальства, требуя зарплату
За следующие 10 лет в Петербурге отреставрируют 255 фасадов жилых домов-памятников
На пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта построят развязку за 8,2 млрд рублей
В Петербурге закрыли предприятие по изготовлению снюса
Подозреваемого в подготовке теракта в новогодние праздники в Петербурга арестовали на два месяца
Милонов раскритиковал возвращение курилок в аэропорт Петербурга