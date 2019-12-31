В Петербурге появились фальшивые купюры, которые не выявляет детектор

СЕГОДНЯ 19:32 2019-12-31T19:32:24+03:00

Банкноты, ценностью в пять тысяч рублей, не вызывают сразу подозрения

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Сразу несколько жителей Петербурге накануне Нового года обнаружили фальшивые купюры, которые очень сильно похожи на настоящие. Сразу три человека в понедельник, 30 декабря, обратились проблему с этой проблемой. Дело в том, что поддельные банкноты не смог выявить даже специальный детектор.

- В полицию Колпинского района обратился курьер доставки пиццы. Он сообщил, что клиент с ним расплатился купюрой в пять тысяч рублей, которую парень себе забрал, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Позже с подобной проблемой обратилась менеджер отделения одного из банков Петербурга на проспекте Испытателей. С подозрительной купюрой к ней обратилась предпринимательница. Проверка на детекторе показала, что купюра подлинная. Однако на всякий случай деньги отправили на экспертизу, где и было установлено, что это подделка.

Еще две купюры в тысячу и пять тысяч рублей обнаружили в банке в Кингисеппском районе Ленобласти во время инкассации. Все деньги отправлены на проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU