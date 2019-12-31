Петербуржец извинился за брошенную «гранату» на оживленной дороге

СЕГОДНЯ 19:51 2019-12-31T19:51:22+03:00

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Житель Петербурга публично извинился за то, что устроил переполох на дороге. В конце декабря автомобилисты обратили внимание на машину, из водительского окна которой высунулась рука с предметом, похожим на гранату. Человек вытащил чеку и бросил прямо на дорогу, под колеса следующим за ним авто.

- Это была просто петарда. За это я уже понес ответственность в размере статьи и большого штрафа. Мне на самом деле очень стыдно за то, что я сделал. Тут как ребенок себя повел, - раскаялся хулиган.

Однако петербуржцы не были так благосклонны к мужчине, несмотря на его стыд и извинения.

- Она взорвалась на следующей машине. Там человек мог испугаться, могла произойти авария, люди бы пострадали, - возмутились в соцсетях горожане.

Виновник переполоха попросил удалить всех это видео из интернета. Однако горожане настояли на том, чтобы мужчина отвечал за свои поступки, а позор в интернете – лучшее средство.

Петербургский автомобилист извинился за брошенную "гранату" на дорогу .Ссылка на новость https://vk.com/wall-94076846_2659144

ИСТОЧНИК KP.RU