Суд не стал арестовывать восьмиклассника, по пьянке зарезавшего отчима

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:30:18+03:00

16-летнего парня посчитали не опасным и ограничили ему свободу передвижений

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13 января Василеостровский районный суд избирал меру пресечения 16-летнему подростку, который в ходе пьяной ссоры зарезал отчима. Инцидент произошел в ночь на 11 января в доме на 12-й линии.

- Как полагает следствие, в 03 часов 15 минут, находясь на лестничной площадке 6-го этажа, в ходе ссоры, используя в качестве орудия колюще-режущий предмет, нанес отчиму один удар в область верхней трети левого плеча, причинив рану, от которой пострадавший скончался на месте, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие просило взять парня под арест. Защита же возражала, отмечая то, что убивать мужчину парень не хотел, попросил соседей вызвать скорую и зажимал рану рукой до приезда медиков.

Суд прислушался к доводам адвокатов и не стал отправлять подростка за решетку. До рассмотрения дела по существу молодой человек останется дома. Ему ограничены передвижения - до 11 марта запрещено выезжать за пределы Василеостровского района и с семи вечера до семи утра выходить из квартиры.

По статье убийство ему грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU