Петербуржец ударил двух детей из-за спичек
Вспыльчивый житель Петербурга отправил двух школьников в больницу. 10 января 2020 года дети обратились в медицинское учреждение с побоями. Оказалось, их избил сосед. Двое мальчиков, 9-летний и его 11-летний друг, пострадали не очень сильно. Однако причина конфликта необычная. Всему виной спички.
- Двое мальчиков оказались в больнице из-за соседа. Одному ребенку мужчина дал пощечину, второго ударил в глаз. Причиной случившегося стали спички, - пишут «Невские новости».
Отмечается, что конфликт между детьми и взрослым произошел в одном из домов на Купчинской улице в Петербурге. В больнице врачи осмотрели мальчиков, оказали им медицинскую помощь, а после пострадавших отпустили домой в удовлетворительном состоянии.
Информацию о данном конфликте медики передали в правоохранительные органы. Теперь сотрудникам полиции придется разобраться в ситуации со спичками.
ИСТОЧНИК KP.RU