2020-01-15T18:52:57+03:00
Происшествия

Петербуржец ударил двух детей из-за спичек

Мальчики попали в больницу с побоями от соседа
Лилия КОЗЛОВА
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На Купчинской петербуржец ударил двух детей из-за спичекНа Купчинской петербуржец ударил двух детей из-за спичекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вспыльчивый житель Петербурга отправил двух школьников в больницу. 10 января 2020 года дети обратились в медицинское учреждение с побоями. Оказалось, их избил сосед. Двое мальчиков, 9-летний и его 11-летний друг, пострадали не очень сильно. Однако причина конфликта необычная. Всему виной спички.

- Двое мальчиков оказались в больнице из-за соседа. Одному ребенку мужчина дал пощечину, второго ударил в глаз. Причиной случившегося стали спички, - пишут «Невские новости».

Отмечается, что конфликт между детьми и взрослым произошел в одном из домов на Купчинской улице в Петербурге. В больнице врачи осмотрели мальчиков, оказали им медицинскую помощь, а после пострадавших отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Информацию о данном конфликте медики передали в правоохранительные органы. Теперь сотрудникам полиции придется разобраться в ситуации со спичками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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