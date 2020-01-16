2020-01-16T11:26:27+03:00
Происшествия

Петербургский студент 2 года насиловал 13-летнего мальчика

Парень развращал ребенка с 11-летнего возраста
Лилия КОЗЛОВА
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Студент из Петербурга 2 года насиловал ребенкаСтудент из Петербурга 2 года насиловал ребенкаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге расследуют уголовное дело о сексуальном развращении и насилии над ребенком. 20-летнего студента государственного университета путей сообщений Императора Александра I подозревают в том, что он более двух лет удовлетворял свои сексуальные потребности с мальчиком, которому на данный момент 13 лет. Заявление на юношу 5 декабря 2019 года написал отец ребенка. После проверок, 15 января 2020 года, было возбуждено уголовное дело.

- 38-летний житель Петербурга рассказал о том, что молодой парень насиловал его 13-летнего сына. Данная информация была передана в следственный комитет Невского района для выяснения обстоятельств, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В ходе расследования, выяснилось, что 20-летний студент долгое время насиловал ребенка. Все началось, когда мальчику было еще 11 лет. С 1 октября 2017 по 27 мая 2019 годов он насиловал школьника для того, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности. При этом, несколько раз он надругался над ним прямо у ребенка дома на Народной улице.

На данный момент расследование продолжается. Отмечается, что ранее подозреваемый в поле зрения полиции не попадался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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