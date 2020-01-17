2020-01-17T00:09:02+03:00
Происшествия

На ж/д переезде в сторону Заневки джип умудрился влететь в тепловоз

Очевидцы отмечают, что на участке нет светофора, так что горе-водитель был просто невнимательным [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге джип столкнулся с тепловозом возле ж/д переезда в сторону Заневки. Фото: vk.com/spb_todayВ Петербурге джип столкнулся с тепловозом возле ж/д переезда в сторону Заневки. Фото: vk.com/spb_today
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На железнодорожном переезде в сторону деревни Заневки и города Кудрова джип столкнулся с тепловозом. Фотографии необычной аварии появились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Автор снимков написал, что водитель иномарки попросту не увидел тепловоз.

По словам очевидцев, на переезде нет светофора, там лишь знак "Стоп". Фото: vk.com/spb_today

По словам очевидцев, на переезде нет светофора, там лишь знак "Стоп". Фото: vk.com/spb_today

Местные жители в комментариях к публикации отметили, что нет причин винить во всем светофор – его там нет. У переезда стоит всего лишь знак «Стоп». Там нечасто проезжают тепловозы, не говоря уже о поездах, но именно ночью 16 января, что называется, совпали все звезды. Петербуржцы посоревновались в иронии и остроумии по поводу ситуации.

- Тепловозы ведь опасные. Они невидимые и бесшумные!

- Это новый уровень слепоты. Раньше было чем-то диким не заметить трамвай, а сегодня уже тепловоз таранят.

- Ну вообще-то у тепловоза помеха справа, ха! Разъездился тут! Машинист точно в смартфоне завис!

Добавим, что о состоянии здоровья водителя иномарки не сообщается, однако на фото видно, что все участники ДТП общаются между собой и вроде бы живы-здоровы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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