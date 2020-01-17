2020-01-17T01:22:31+03:00
Общество

Петербурженка перечислила 16 тысяч рублей мошеннику, который выдал себя за известную актрису сериалов

Неизвестный взломал Instagram актрисы Екатерины Волковой и уже не единожды пользовался доверчивостью ее поклонников [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Екатерина Волкова особенно известна россиянам по игре в сериале "Скорая помощь" с Гошей Куценко. Фото: instagram.com/volkovawolkaЕкатерина Волкова особенно известна россиянам по игре в сериале "Скорая помощь" с Гошей Куценко. Фото: instagram.com/volkovawolka
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Петербурженка Дарья Каплан попалась на удочку мошенника, который взломал Instagram известной актрисы сериалов Екатерины Волковой («Саранча», «Скорая помощь», «Анатомия убийства» - прим. ред.). Об этом потерпевшая рассказала в своем Facebook. По словам поклонницы, она рискнула и отозвалась на предложении «актрисы» купить ее телефон за 16 тысяч рублей.

- В переписке честно признаюсь в подозрениях на мошенничество, мне пришлют мутное якобы селфи. Дальше я уже постесняюсь просить фото с паспортом или моим именем или, допустим, аудиосообщение. Мне станет неловко доставать актрису, показывать свое недоверие и неуважение. Вежливость! – сетует Дарья.

Наивная петербурженка поверила мошеннику, решив из вежливости не докучать "актрисе". Фото: facebook.com/dasha.kaplan

Наивная петербурженка поверила мошеннику, решив из вежливости не докучать "актрисе". Фото: facebook.com/dasha.kaplan

Девушка приложила к посту переписку с ловким мошенником, который взломал Instagram Екатерины Волковой еще в начале декабря. Сама актриса в публикации от 23-го числа этого же месяца рассказала, что знает и переживает по поводу всех людей, кого обманул негодяй.

- Пришлите мне в личку чеки о переводе денежных средств. Спасибо! Я настроена решительно и хочу наказать этого вора или же Instagram, за пособничество преступнику, - написала Волкова в своем Facebook.

К слову, подписчиков у актрисы около 70 тысяч. И совсем недавно мошенник снова опубликовал пост о «продаже» пресловутого телефона. По словам обманутой петербурженки и актрисы, Instagram не предпринимает никаких мер по блокировке или возвращении странички ее владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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