Петербурженка перечислила 16 тысяч рублей мошеннику, который выдал себя за известную актрису сериалов
Петербурженка Дарья Каплан попалась на удочку мошенника, который взломал Instagram известной актрисы сериалов Екатерины Волковой («Саранча», «Скорая помощь», «Анатомия убийства» - прим. ред.). Об этом потерпевшая рассказала в своем Facebook. По словам поклонницы, она рискнула и отозвалась на предложении «актрисы» купить ее телефон за 16 тысяч рублей.
- В переписке честно признаюсь в подозрениях на мошенничество, мне пришлют мутное якобы селфи. Дальше я уже постесняюсь просить фото с паспортом или моим именем или, допустим, аудиосообщение. Мне станет неловко доставать актрису, показывать свое недоверие и неуважение. Вежливость! – сетует Дарья.
Наивная петербурженка поверила мошеннику, решив из вежливости не докучать "актрисе". Фото: facebook.com/dasha.kaplan
Девушка приложила к посту переписку с ловким мошенником, который взломал Instagram Екатерины Волковой еще в начале декабря. Сама актриса в публикации от 23-го числа этого же месяца рассказала, что знает и переживает по поводу всех людей, кого обманул негодяй.
- Пришлите мне в личку чеки о переводе денежных средств. Спасибо! Я настроена решительно и хочу наказать этого вора или же Instagram, за пособничество преступнику, - написала Волкова в своем Facebook.
К слову, подписчиков у актрисы около 70 тысяч. И совсем недавно мошенник снова опубликовал пост о «продаже» пресловутого телефона. По словам обманутой петербурженки и актрисы, Instagram не предпринимает никаких мер по блокировке или возвращении странички ее владелице.
ИСТОЧНИК KP.RU