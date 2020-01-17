На Выборгском шоссе маршрутка насмерть переехала лежачего пешехода

17 Янв. 2020 2020-01-17T01:09:03+03:00

Мужчина лежал на проезжей части в крайне правом ряду, возможно, он был мертв ранее [фото]

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16 января около 22:40 в Выборгском районе Петербурга маршрутка насмерть переехала пешехода. По словам водителя автобуса, он не заметил мужчину, который лежал на проезжей части в крайнем правом ряду. Страшное ДТП произошло возле остановки у дома №208 на Выборгском шоссе

- 63-летний водитель, управляя микроавтобусом «Газель» маршрута К-01, совершил наезд на пешехода. Это неустановленный мужчина, на вид ему 55-60 лет. По предварительной информации, пешеход скончался на месте после аварии, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инспекторы ГИБДД пытаются выяснить, почему водитель не заметил лежачего пешехода и в каком-состоянии был погибший. Фото: vk.com/dorinspb

В паблике «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» появились фото с места аварии. Администратор сообщества рассказал, что инспекторы ГИБДД проводят тщательную проверку. Смертельный инцидент запутанный, поскольку существует версия того, что погибший мужчина мог быть мертвым еще до столкновения с маршруткой. Возможно, его сбили раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU