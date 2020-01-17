В Петергофе тракторист решил прибрать ковшом лужи, устав ждать снег

17 Янв. 2020 2020-01-17T01:35:44+03:00

В Петергофе дорожники знают, как развлечь себя пока на улицах нет снега. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Похоже, водитель решил, что снегоуборочная техника не должна простаивать без дела и можно развлечься [фото]

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В Петергофе возле школы №529 на улице Разводной засняли работу тракториста, который совсем заскучал без снега и решился пройтись ковшом прямо по лужам. Видеозапись развлечений уборщика появилась в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

- Вода это тоже снег, только жидкий! – шутит автор публикации.

Лужи в итоге не исчезли, разве что вода затопила не только дорогу, но и газон. Фото: vk.com/unreleased_dtp

На видеозаписи заметно, как водитель ожидает команды о начале уборки от человека, который снимал все происходящее. Уж больно быстро трактор прошелся по лужам, создав волны высотой выше метра, поэтому вряд ли уборщик занимается работой всерьез. Петербуржцы посчитали, что он, скорее всего, просто веселится.

К слову, в аномально теплую зиму на дороги Петербурга высыпали всего лишь 5 тысяч тонн соли из закупленных ста. Пока что растворы, как и некоторая снегоуборочная техника, стоят без дела. Сейчас дорожники, в основном, заняты тем, что чистят улицы от песка, грязи и мусора, а также моют проезжие части.

ИСТОЧНИК KP.RU