Погода в Санкт-Петербурге: в пятницу до +5, а в выходные около ноля и с небольшим дождем
Самая теплая за 140 лет наблюдений зима продолжает «радовать» жителей Санкт-Петербурга сыростью. Вместо снега в январе идет дождь, а термометры, вместо суровых крещенских морозов фиксируют плюсовые температуры. Кое-где даже березы зацвели. Не изменится эта ситуация в пятницу, а также ближайшие выходные.
- 17 января в Петербурге ожидается облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный и юго-западный, умеренный. Температура воздуха в течение суток составит +3...+5 градусов. Атмосферное давление будет расти, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.
Не сильно изменится погода и на ближайшие выходные. Так, в субботу, 18 января в Северной столице будет переменная облачность с прояснениями. Дождя ждать не стоит. Ветер - все тех же западных направлений, а температура будет «гулять» около ноля.
19 января, в воскресенье, пойдет небольшой дождь и станет чуть теплее. Ночью термометры покажут 0...+2 градуса, а днем от +1 до +3.
ИСТОЧНИК KP.RU