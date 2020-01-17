Погода в Санкт-Петербурге: в пятницу до +5, а в выходные около ноля и с небольшим дождем

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:12:03+03:00

В пятницу и выходные в Петербурге будет опять бесснежно и около ноля. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ближайшие три дня так и не принесут долгожданного снега

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Самая теплая за 140 лет наблюдений зима продолжает «радовать» жителей Санкт-Петербурга сыростью. Вместо снега в январе идет дождь, а термометры, вместо суровых крещенских морозов фиксируют плюсовые температуры. Кое-где даже березы зацвели. Не изменится эта ситуация в пятницу, а также ближайшие выходные.

- 17 января в Петербурге ожидается облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный и юго-западный, умеренный. Температура воздуха в течение суток составит +3...+5 градусов. Атмосферное давление будет расти, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Не сильно изменится погода и на ближайшие выходные. Так, в субботу, 18 января в Северной столице будет переменная облачность с прояснениями. Дождя ждать не стоит. Ветер - все тех же западных направлений, а температура будет «гулять» около ноля.

19 января, в воскресенье, пойдет небольшой дождь и станет чуть теплее. Ночью термометры покажут 0...+2 градуса, а днем от +1 до +3.

ИСТОЧНИК KP.RU