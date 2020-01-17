С 18 января до Сосново вместо двух электричек пустят «Ласточки»

17 Янв. 2020 2020-01-17T08:41:34+03:00

С 18 января в Сосново и обратно будут ходить две "Ласточки" Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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С 18 января 2020 года на маршруте Сосново-Санкт-Петербург-Сосново будет ходить пара «Ласточек». Их пустят на линии вместо обычных электричек. При этом пассажирам, уже купившим проездные, менять их не придется.

- В целях повышения качества обслуживания пассажиров на участке Санкт-Петербург-Финляндский – Сосново по рабочим дням будут курсировать два электропоезда «Ласточка», - сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Поезд № 7525 по рабочим дням отправится с Финляндского вокзала Петербурга в 10:27 и прибудет в12:07 на станцию Сосново.

Его собрат № 7532 также по рабочим дням уйдет из Сосново в 13:04 и приедет в Санкт-Петербург в 14:46.

В СЗППК успокаивают пассажиров, уже успевших купить абонементы на обычные электрички, что менять их на проездные с пометкой «ласточка» не надо до окончания срока - можно ездить и так.

ИСТОЧНИК KP.RU