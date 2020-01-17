2020-01-17T10:34:00+03:00
Происшествия

Пассажир рейса Калининград-Петербург курил в самолете и матерился при детях

Пьяного мужчину задержали и посадили в камеру
Лилия КОЗЛОВА
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Пьяный пассажир рейса Калининград-Петербург устроил дебош и курил в самолете / Фото: УТ МВД России по СЗФОПьяный пассажир рейса Калининград-Петербург устроил дебош и курил в самолете / Фото: УТ МВД России по СЗФО
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Спокойному полету пассажирам рейса Калининград-Петербург помешал пьяный дебошир. В пятницу, 17 января, транспортная полиция аэропорта Пулково рассказала о задержании 41-летнего мужчины, жителя Свердловской области, устроившего беспорядок в самолете. Нарушителя порядка отправили в камеру, как только борт приземлился на землю.

- Диспетчер контроля управления и обслуживания самолета сообщил правоохранителям о необходимости прибытия наряда полиции к борту воздушного судна в связи с пьяным дебоширом на рейсе. Во время полета мужчина не только вел себя не достойно и мешал пассажирам, но еще и курил в кабине туалета, - сообщили в управлении МВД на транспорте.

Стражи порядка забрали мужчину с прибывшего в Петербург рейса. Пока они вели его в дежурную часть, пассажир кричал матом в присутствии людей, среди которых были и дети. На замечания полиции он не реагировал и отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Дебошира поместили в камеру, где он улегся на пол. На мужчину завели административные дела. за свое недостойное поведение ему грозят штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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